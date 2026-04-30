El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

La jornada del 30 de abril de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A partir de las 6 de la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 12 grados, y el cielo seguirá mostrando pocas nubes. Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados a las 4 de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 95% a las 6 de la mañana, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 34% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento soplará del sur a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 10 km/h a medida que se acerque la tarde. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Rinconada pueden disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche y bajando a 18 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:13. En resumen, el 30 de abril será un día perfecto para disfrutar del aire libre en La Rinconada, con un tiempo cálido y soleado, sin lluvias a la vista.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.