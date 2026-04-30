El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00 y alcanzando los 15 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 14 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará a ascender a partir de las 12:00, alcanzando un máximo de 24 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 81% en la madrugada al 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay un leve 5% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que esto se materialice. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o realizar deportes.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 22:00 y cerrando el día con una temperatura de 18 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se producirá a las 21:08. En resumen, Puente Genil disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables y cielos despejados, perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.