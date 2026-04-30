El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos cubiertos y temperaturas que irán descendiendo ligeramente. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 25%. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, por lo que no se anticipan grandes acumulaciones.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 19:00 horas, donde se espera que el termómetro marque unos agradables 21 grados .

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque no se prevén lluvias significativas, el cielo cubierto puede hacer que la experiencia sea menos soleada. Se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo, especialmente en las horas de la tarde cuando las temperaturas pueden ser más frescas. En resumen, Priego de Córdoba experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad tranquila en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.