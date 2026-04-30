El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana, pero comenzará a recuperarse rápidamente.

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán, alcanzando un máximo de 22 grados , lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 88%, pero disminuirá a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:10. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Pozoblanco vivirá un día de primavera caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.