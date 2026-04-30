El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Palma del Río se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% a las 7:00 a.m., lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento será un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación térmica más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las 9:00 p.m. La noche se presentará despejada, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la temperatura. La puesta de sol se producirá a las 21:10, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.