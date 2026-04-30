El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre muy nuboso y cubierto en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría desanimar a quienes planean actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% en la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá interrupciones por lluvias, lo que podría ser un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y a la brisa que se sentirá, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, rondando los 17 grados. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. Los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un cielo más despejado, aunque las nubes altas podrían seguir presentes.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones del viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.