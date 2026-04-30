El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16°C y 14°C. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 23°C. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, estabilizándose en torno a los 21°C hacia las 20:00 horas. La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% por la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que no habrá interrupciones por lluvias.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde. Desde la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades que oscilarán entre 16 km/h y 24 km/h. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

Los momentos más tranquilos en cuanto a viento se prevén por la mañana y a primera hora de la tarde, pero se recomienda precaución en las horas posteriores, ya que las ráfagas pueden ser más intensas. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, aunque con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en las horas de mayor intensidad. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento en las horas de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.