El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, rondando el 83% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura suba gradualmente. Se prevé que a mediodía, el termómetro alcance los 18 grados, y en la tarde, se espera un máximo de 23 grados. La combinación de temperaturas agradables y cielos parcialmente despejados hará que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h. Estas condiciones de viento ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que en algunos momentos la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 30 km/h en la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular alrededor de las 21:10. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, la temperatura se sitúe en torno a los 20 grados. La humedad relativa también disminuirá, alcanzando un 40% hacia la noche, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos sociales. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día propicio para disfrutar de la primavera en Morón de la Frontera.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos parcialmente despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza y el entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.