El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 22 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 15 grados a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 15 grados durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 15:00 horas, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 22 grados, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante las primeras horas del día, alcanzando un 97% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en un 44% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.