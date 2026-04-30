El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera en Moguer un tiempo variado a lo largo de las horas, con predominancia de cielos nublados y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81%, lo que puede generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se despeje en algunos momentos, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, donde se espera un breve periodo de cielos despejados. Sin embargo, esta claridad será efímera, ya que a partir de las 02:00, el cielo volverá a estar poco nuboso, manteniendo temperaturas en torno a los 14 grados.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un descenso en la humedad relativa, que bajará hasta el 42% en las horas más cálidas. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, especialmente desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará nuevamente muy nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00. La humedad aumentará gradualmente, alcanzando un 75% hacia el final de la jornada. A lo largo de la noche, se espera que el cielo permanezca despejado en algunos momentos, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Moguer disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracterizará por temperaturas agradables, cielos mayormente nublados y un viento notable del suroeste. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las horas de sol y la calidez de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.