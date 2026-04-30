El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 01:00, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, acumulando aproximadamente 0.2 mm de precipitación. A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y aunque el cielo permanecerá cubierto, las lluvias cesarán.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C en las primeras horas y descenderán a 14°C durante la mañana. A medida que el día progrese, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 13°C en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a recuperarse, llegando a un máximo de 20°C en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 20% de probabilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría traer sorpresas en forma de tormentas ligeras.

Las nubes altas dominarán el cielo durante la tarde, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Hacia la noche, se espera que el cielo se despeje, ofreciendo un respiro a los habitantes de Martos, con temperaturas que rondarán los 17°C al caer la noche.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y temperaturas frescas, pero con la posibilidad de disfrutar de momentos soleados hacia la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir en las primeras horas del día, pero también disfrutar de las temperaturas agradables que se esperan más tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.