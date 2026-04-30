El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Marchena se prepara para un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente poco nuboso, presentará intervalos de nubes altas, especialmente en las horas centrales del día. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, lo que contribuirá a una sensación más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas. Este viento, aunque moderado, será un alivio ante el calor que se espera en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y propicio para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 18 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los marcheneros disfrutar de un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.