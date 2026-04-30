El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a media mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 18:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará a mostrar algunas nubes altas, seguirá siendo predominantemente despejado. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 82%, pero disminuirá a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más calurosas del día. A partir de la tarde, el viento se tornará más intenso, lo que podría ser un alivio ante el calor que se espera.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:13 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la primavera en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.