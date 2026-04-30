El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo a 11 grados en la madrugada. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 19 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 81% a medianoche y alcanzando picos del 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 37% por la tarde y la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que la dirección cambie ligeramente hacia el oeste.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se suma a un día ideal para disfrutar de la primavera en Mairena del Alcor.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso será a las 21:11, brindando una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, se espera un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Mairena del Alcor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.