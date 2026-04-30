El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Lucena se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados a las 6 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 10 de la mañana, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados a las 10 de la mañana y 16 grados hacia el mediodía. La tarde se presentará con temperaturas que rondarán los 20 grados, alcanzando un máximo de 21 grados a las 5 de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 84% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 47% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 5 de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para la formación de tormentas.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y propicio para salir y disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.