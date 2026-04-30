El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Lora del Río se prepara para un tiempo mayormente variable, con predominancia de nubes altas y períodos de poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al amanecer, aunque no se esperan precipitaciones. La temperatura comenzará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, el termómetro irá bajando hasta alcanzar los 12 grados a media mañana, con un ambiente fresco y una humedad relativa que rondará el 92%. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, la situación mejorará hacia el mediodía, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 24 grados, brindando un respiro cálido antes de que el sol comience a descender.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 25 grados. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 37% hacia las 16:00 horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más seco y agradable. El viento continuará soplando del suroeste, aumentando su velocidad hasta 11 km/h, lo que podría generar una ligera brisa.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas brechas de poco nuboso que permitirán que el sol se asome en ciertos momentos. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 40% al final del día.

La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas caerán hasta los 17 grados hacia la medianoche, con una humedad relativa que se estabilizará en torno al 60%. El viento, que durante el día ha sido constante, disminuirá su intensidad, manteniéndose en torno a los 7 km/h.

En resumen, Lora del Río experimentará un día variado, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de poco nuboso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indica el termómetro.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.