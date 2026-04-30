El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados .

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia constante de nubes y viento.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas abiertas de la ciudad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 5% de posibilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la posibilidad de alguna lluvia ligera. Las condiciones de nubosidad se mantendrán durante la tarde y la noche, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 17 grados hacia el final del día.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada en las primeras horas debido a la niebla y la humedad. Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.