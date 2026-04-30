El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una gran cantidad de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 80% y alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento puede ayudar a dispersar algunas de las nubes, aunque no se anticipan cambios significativos en la cobertura nubosa.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Lepe podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la abundante nubosidad. Las probabilidades de lluvia se mantienen en cero, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que se lleve ropa adecuada para el tiempo fresco y nublado, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. Las condiciones se mantendrán estables, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:17, ofreciendo un espectáculo visual, aunque el cielo podría estar cubierto en su mayoría.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será fresco y nublado, con temperaturas moderadas y vientos variables. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.