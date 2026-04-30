El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nuboso en Lebrija. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 25 grados. Este rango sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 40% en las horas de la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el ambiente se sienta más cálido durante el día, especialmente en las horas pico de temperatura. Sin embargo, la sensación de calor puede verse mitigada por la presencia de nubes, que ayudarán a moderar la radiación solar directa.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 31 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lebrija pueden disfrutar de un día seco, lo que es ideal para planes familiares o actividades recreativas. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un alivio para aquellos que han estado lidiando con condiciones húmedas en días anteriores.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de temperaturas moderadas, alta humedad y vientos suaves hará que sea un día cómodo para disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero frescor en las horas de la mañana y la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.