El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones de muy nuboso que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avanza la tarde, se espera que la temperatura comience a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la jornada, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, con un 30% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría estar relacionado con la inestabilidad atmosférica que se genera por la combinación de temperaturas cálidas y la alta humedad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h. Esto puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la sensación térmica puede seguir siendo elevada debido a la humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 21:04, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender de manera más pronunciada, alcanzando los 16 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una sensación de bochorno debido a la alta humedad. Aunque no se esperan precipitaciones, la posibilidad de tormentas en la tarde añade un elemento de incertidumbre a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.