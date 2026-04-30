El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente durante la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 21 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo a un 48% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Este viento puede generar una sensación de frescura, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección y velocidad al planificar actividades al aire libre. Las rachas más fuertes se experimentarán entre las 17:00 y las 19:00 horas, por lo que se sugiere precaución, especialmente en zonas costeras.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día mayormente soleado y seco. Esto es ideal para disfrutar de la belleza natural de Isla Cristina, ya sea en la playa o en sus espacios verdes.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 21:17, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Isla Cristina promete ser favorable, con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.