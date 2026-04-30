El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Huelva se presenta con un panorama mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre la 1:00 y las 5:00 de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados durante la madrugada y la mañana, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 80% a la medianoche y bajará hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la humedad volverá a aumentar hacia la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar del buen tiempo.

El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría resultar incómodo para algunas actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 2 y 9 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, con un retorno a condiciones muy nubosas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 17 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche onubense. La salida del sol se producirá a las 07:34 y el ocaso será a las 21:16, ofreciendo un día largo y luminoso, ideal para disfrutar de la primavera en Huelva.

En resumen, hoy será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta el viento fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.