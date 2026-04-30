El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando condiciones muy nubosas hacia la tarde, especialmente entre las 3 y las 10 de la noche, cuando el cielo estará cubierto.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un ligero descenso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C en las horas centrales de la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19°C hacia la medianoche. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se planea estar al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Dos Hermanas pueden disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. En resumen, el tiempo de hoy será adecuado para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para las variaciones de temperatura y la presencia de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.