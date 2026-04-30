El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 16°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 24°C en las horas centrales, antes de estabilizarse en torno a los 23°C por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Las velocidades del viento serán más suaves por la mañana, comenzando en 14 km/h, y aumentando a medida que el día avanza. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que haya algunos claros intermitentes que permitirán que el sol se asome en ciertos momentos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 19°C a última hora, lo que sugiere un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:26 y se pondrá a las 21:09, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistente podría ofrecer un espectáculo de luces y sombras en el cielo, creando un ambiente pintoresco.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado que puede refrescar el ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.