El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 18 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del sol. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 25 grados durante la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día completamente seco.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un picnic en el parque. La visibilidad será óptima, permitiendo apreciar los hermosos paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles agradables, alrededor de 24 grados . La puesta de sol está programada para las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto en Coria del Río. En resumen, hoy será un día espléndido, con un tiempo ideal para disfrutar de la vida al aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.