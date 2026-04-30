El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente nuboso, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas más cálidas, hará que el tiempo sea más agradable en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento moderado ayudará a dispersar algunas de las nubes, aunque no se espera que se produzcan precipitaciones significativas. Durante todo el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que indica que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, comenzando con un predominio de nubes bajas y, hacia la tarde, se espera que algunas áreas se despejen, permitiendo que el sol brille con más fuerza. Sin embargo, las nubes altas persistirán en el horizonte, lo que podría dar lugar a un atardecer pintoresco, ideal para disfrutar de la belleza natural de Córdoba.

Para quienes planean actividades al aire libre, se recomienda llevar ropa ligera pero también una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La salida del sol se producirá a las 07:24, mientras que el ocaso será a las 21:09, brindando un amplio margen para disfrutar del día.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nuboso con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.