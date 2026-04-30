El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 82% y el 83%, lo que podría generar una sensación de bochorno en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 36% hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 21 km/h. Durante la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento también ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre. Los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines sin preocuparse por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:13. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.