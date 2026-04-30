El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera en Cartaya un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 15 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 11 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados hacia las 16:00 horas, lo que proporcionará un tiempo agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa que la mayor parte del día estará caracterizado por un cielo poco nuboso, especialmente en las primeras horas, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% a medianoche y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables a medida que el día avanza. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% hacia las 23:00 horas, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h desde el suroeste durante las horas más cálidas del día. Este viento moderado puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas pico de temperatura. Se espera que la dirección del viento cambie a lo largo del día, comenzando desde el oeste y moviéndose hacia el suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo, aprovechando las condiciones favorables que ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.