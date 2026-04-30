El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten suavemente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, llegando a los 22 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, se tornará más nuboso hacia la tarde, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas de hasta 32 km/h hacia la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar la sensación térmica en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles agradables, alrededor de 17 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar las horas de luz solar antes de que la noche caiga sobre la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.