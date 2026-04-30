El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a la hora del almuerzo.

La nubosidad comenzará a aumentar a partir de la tarde, con un cielo que se tornará poco nuboso en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Camas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero ascenso durante la tarde, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 81% en la mañana a un 37% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente más seco y confortable, ideal para disfrutar de la primavera.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:13. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día primaveral para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.