El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé un cambio gradual en las condiciones meteorológicas. A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse, con la aparición de nubes altas. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se moderará, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 5% en la tarde, aunque no se anticipan tormentas. Esto sugiere que los residentes de Cabra podrán disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre.

Hacia la tarde y la noche, el cielo volverá a cubrirse, pero las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados . La humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda. Las condiciones de viento se calmarán, con velocidades que descenderán a 6 km/h hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será mayormente cubierto en la mañana, con un gradual despeje y temperaturas agradables durante la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el cielo se cubra nuevamente por la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.