El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Durante la madrugada y la mañana, se prevé que el cielo esté poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos momentos de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 81% al amanecer y que irán disminuyendo a medida que la temperatura aumente, alcanzando un mínimo del 36% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno en las horas centrales del día, aunque la brisa ayudará a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Esta brisa moderada será más notable en las horas de mayor calor, proporcionando un alivio bienvenido. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.