El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera incomodidad, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es nula en la mayoría de los periodos, con una ligera posibilidad de tormenta en la tarde, aunque esta se estima en un 10%. Por lo tanto, es poco probable que los bailenenses necesiten paraguas, aunque es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas del entorno, aunque el cielo cubierto podría limitar la luminosidad del sol. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para la noche se espera que se sitúen alrededor de los 18 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.