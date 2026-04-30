El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la presencia de nubes, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 16 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 23:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas, pero también ofrecerá un ambiente tranquilo y sereno para aquellos que deseen disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado. La jornada promete ser tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.