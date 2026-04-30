El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, en Baena, se espera un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16°C y 14°C. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, aunque se prevé que hacia la tarde se produzcan algunas mejoras temporales en la nubosidad.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se espera que llegue a los 22°C. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 17°C hacia las 22:00 horas. La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la noche, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ningún momento del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, hay una probabilidad del 5% de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general.

El viento será un factor notable, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, principalmente del noroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos de 12 km/h por la mañana y aumentando a medida que avanza la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:06, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las temperaturas sean más agradables para disfrutar de la noche. La visibilidad será buena, y aunque el cielo estará mayormente nublado, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades nocturnas.

En resumen, Baena experimentará un día cubierto con temperaturas agradables, sin precipitaciones y con un viento moderado que aportará frescura a la jornada. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.