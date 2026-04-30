El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

Hoy, 30 de abril de 2026, Ayamonte se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que se mantendrá muy nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde y al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 42% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el calor se sienta más intenso a medida que la temperatura suba.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la tarde. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando suave por la mañana y aumentando a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades en la playa. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día sin interrupciones por mal tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:35 y el ocaso será a las 21:18, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de las veladas al aire libre.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza de la primavera en la costa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.