El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 24 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad se situará en torno al 37%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ningún momento del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundancia de nubes, Andújar disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un tiempo más fresco por la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se registrarán rachas de hasta 16 km/h, aumentando a 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en los momentos de mayor intensidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la primavera en Andújar. En resumen, se espera un día sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea llevadera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.