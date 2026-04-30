El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:32 y el ocaso a las 21:14, los ciudadanos podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. En resumen, Almonte vivirá un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.