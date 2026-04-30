El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados por la tarde, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 95%. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más fresco de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes se preparen para un día ventoso, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de precipitaciones, combinada con la nubosidad, sugiere que, aunque el sol no brillará con fuerza, el día será adecuado para paseos y actividades en familia.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará nublado, pero se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 11 grados . La humedad podría aumentar ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. Los residentes podrán disfrutar de un ocaso a las 21:16, aunque el espectáculo del atardecer podría verse limitado por las nubes.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea variable, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.