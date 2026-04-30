El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, La Algaba se prepara para un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la hora del almuerzo.

La nubosidad comenzará a aumentar en las horas de la tarde, con un cielo que se tornará poco nuboso hacia las 15:00 horas, alcanzando temperaturas máximas de hasta 25 grados . Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 81% en la mañana a un 35% en la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido y cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, ideal para quienes deseen disfrutar de paseos o actividades deportivas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a una velocidad de 6 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. Para la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos del suroeste también aportarán un ligero movimiento al ambiente, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:13, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar en un entorno despejado.

En resumen, el tiempo de hoy en La Algaba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.