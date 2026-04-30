El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril

El día de hoy, 30 de abril de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 20 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados durante la mañana, antes de alcanzar un máximo de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 40% en la franja horaria de 20:00 a 02:00. A lo largo del día, las posibilidades de lluvia son mínimas, con registros de precipitación que no superan los 0.1 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias ligeras, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con las temperaturas más cálidas. A medida que avance la tarde, el viento podría cambiar a direcciones del sur y suroeste, manteniendo una intensidad moderada.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas agradables, aunque con una sensación de humedad notable. Las posibilidades de lluvia son bajas, pero no se descartan intervalos nubosos que podrían traer algunas gotas. Los habitantes de Alcalá la Real deben prepararse para un día mayormente nublado, con un viento que aportará frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.