El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá de Guadaíra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 30 de abril de 2026, se espera en Alcalá de Guadaíra un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados .
A partir de la tarde, el cielo se tornará cubierto, con temperaturas que irán subiendo gradualmente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo a un 36% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.
El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A medida que avance la noche, el viento se moderará, y las temperaturas caerán a niveles más frescos, rondando los 11 grados hacia la medianoche.
En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Los ciudadanos podrán disfrutar de un día soleado, aunque con un aumento en la nubosidad hacia la tarde. Se recomienda aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre, mientras que por la noche se sugiere abrigarse un poco más ante la caída de las temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-29T20:52:12.
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