El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 29 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la sensación de frescor en las primeras horas.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a los 22 grados durante la tarde. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 89% en las horas más frescas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. La combinación de temperaturas suaves y alta humedad puede resultar en un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante este periodo. Las cantidades esperadas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían llegar a ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más despejado hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados en las últimas horas de la jornada. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar algo de niebla en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor deben prepararse para un día fresco y cubierto, con posibilidades de lluvia en las horas centrales, pero con temperaturas agradables que permitirán disfrutar de la jornada, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.