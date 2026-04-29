El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 18 y 23 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para los habitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un pronóstico de lluvia ligera en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas durante la mañana. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Por lo tanto, no se anticipan condiciones severas, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las áreas más expuestas.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, alta humedad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Los vientos del suroeste añadirán un toque fresco a la jornada, haciendo que sea un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.