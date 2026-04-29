El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

Hoy, 29 de abril de 2026, Úbeda se prepara para un día con un tiempo variable, donde la presencia de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras marcarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas que dominarán el cielo durante gran parte del día.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un ligero ascenso, llegando a los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente a partir de la tarde. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la posibilidad de lluvia alcanzará el 100%, con intervalos nubosos que podrían traer lluvias escasas. Las precipitaciones se esperan en forma de lloviznas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan grandes tormentas ni inundaciones.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 35 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante los momentos de mayor nubosidad y lluvia.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles confortables.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben estar preparados para un día de clima cambiante, con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde, ya que las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia podría ser un factor a considerar en las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.