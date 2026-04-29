El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este período, se prevé que caigan entre 0.1 y 0.4 mm de lluvia, lo que indica que, aunque no se espera una tormenta intensa, sí habrá momentos de lluvia ligera. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%, lo que sugiere que las condiciones mejorarán ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 53% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado y pegajoso, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, los habitantes de Tomares deben prepararse para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas moderadas y un viento notablemente fresco. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.