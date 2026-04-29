El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la alta humedad. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos de nubes que podrían dar paso a algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.4 mm, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 60% entre las 02:00 y las 08:00 horas, disminuyendo a un 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que la noche transcurra de manera más tranquila. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.