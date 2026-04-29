El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un ambiente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85%, lo que puede generar una sensación de bochorno en la población.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 27 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 65% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, lo que es importante tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final de la tarde y bajando a 16 grados durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:12 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables en las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.