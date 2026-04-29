El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 24 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que pueden resultar incómodos para algunas personas. Esto se debe a la combinación de temperaturas moderadas y la presencia de nubes, que contribuirán a una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja durante la mañana, con un 5% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará significativamente, alcanzando hasta un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

El viento soplará desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y luego a oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante los momentos en que el viento sea más fuerte.

La probabilidad de tormentas también se incrementará a lo largo del día, especialmente en la tarde, con un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y considerar llevar paraguas si planean salir durante las horas críticas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.