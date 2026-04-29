El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 29 de abril

El día de hoy, 29 de abril de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo variable que alternará entre momentos de sol y nubes. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en la mañana y primeras horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 12 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 56% por la tarde. Esto contribuirá a un tiempo más cómodo a medida que avanza el día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 25% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado con intervalos de nubes, temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y algunas nubes que podrían aparecer a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-28T20:57:12.